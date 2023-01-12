بشرى شعبان



أعلنت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ضحى الخميس حرص الهيئة على نشر الوعي ودعم ذوي الإعاقة وأولياء امورهم.



وقالت ان الهيئة أطلقت حملة توعية على مواقعها الاجتماعية توضح خلالها الخدمات التي تقدم اونلاين الى جانب نشر الوعي بقانون ذوي الاعاقة والتركيز على احترام حقوقهم، لاسيما ما يتعلق باستغلال مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة والذي يعاقب عليه القانون بغرامة 100 دينار.



وأضافت الخميس في تصريح لـ «الأنباء» انه تم التوسع في فتح افرع للهيئة في مختلف المناطق لتخفيف العبء عن المراجعين وسرعة انجاز معاملات ذوي الاعاقة وولي امره، مشيرة الى انه آخر الافرع التي تم بدء استقبال المراجعين فيها هو مركز مدينة صباح الأحمد السكنية الذي سيحدد قريبا موعد افتتاحه الرسمي ومعه يزداد عدد المراكز في المناطق الى 6 وهي مركز الجهراء الحكومة مول، مركز اشبيلية الرعاية الاسرية، جنوب الصباحية مبنى رعاية المعاقين، غرناطة نادي الصم، بالإضافة الى المقر الرئيسي للهيئة في حولي



وعن الخدمات الالكترونية المقدمة، أوضحت الخميس ان هناك 14 خدمة هي :



1- تقاعد تسوية الشخص ذي الاعاقة.



2- تقاعد تسوية المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة.



3 - استلام شهادة إثبات الإعاقة.



4 - استلام شهادة المكلف.



5- استلام هويه الإعاقة.



6- طلب مخصصات المالية تحت 21.



7- طلب بدل السائق أو الخادم.



8 - فتح ملف طبي جديد.



9- طلب لوحة مرور.



10 - طلب إجازة الموظفة ذوي الاعاقة بعد الولادة.



11 - طلب أولوية الرعاية السكنية.



12 طلب قرض الزواج.



13 طلب إجازة مرافق مريض.



14 - اخذ موعد لجان طبية.



وأكدت ان الهيئة تستقبل الاستفسارات والشكاوى على ايميل ادارة العلاقات العامة والاعلام [email protected]



الى جانب اعتماد خط ساخن للرد ايضا على الاستفسارات على الرقم 1811123 بالإضافة الى خدمة الواتساب على الرقم 0096599865721