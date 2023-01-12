نفذ انتحاري هجوما قرب وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وأكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران وقوع الانفجار المدوي على الطريق المؤدي الى الوزارة، قائلا إنه «تسبب في إصابات».



ويعبر الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية عددا من مراكز التسوق والجهات الحكومية، بما في ذلك منزل رئيس الوزراء ومركز الإعلام الحكومي. وقال سائق يدعى جمشيد كريمي وكالة فرانس برس «شاهدت 20 إلى 25 ضحية، لا أعرف عدد القتلى أو الجرحى. كنت أنتظر في السيارة عندما شاهدت رجلا يحمل سلاح كلاشينكوف على كتفه وكيسا. مر قرب سيارتي وبعد ثوان دوى انفجار قوي. شاهدت هذا الرجل يفجر نفسه». وأظهرت لقطات من مكان الهجوم عدة جثث على الأرض.



وتواجه حكومة «طالبان» هجمات شنها مسلحو تنظيم «داعش» استهدفوا بها في الأشهر القليلة الماضية منشآت رئيسية مثل سفارتي روسيا وباكستان ومكتب رئيس الوزراء الأسبق.