آلاء خليفة



أعلنت ابتسام القعود إشهار الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي والذي يشكل اهمية بالغة في وجود الجمعية كإحدى الجمعيات الاهلية التي تتطلع إلى المشاركة المجتمعية في التصدي والكشف عن حالات العنف بكل أشكاله لجميع افراد المجتمع.



وقالت القعود: تهدف الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي إلى تحقيق الأغراض التالية:



1 ـ تقديم إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف المجتمعي، معززه وداعمة ومتوافقة مع الرؤية والخطة المستقبلية للكويت، متضمنة الأهداف المشار اليها في بقية بنود مادة 3.



2 ـ التعاون وإقامة علاقات مهنية بين المؤسسات ذات الصلة بظاهرة العنف بجميع أشكاله وأنواعه، وصولا الى تكاتف وتكامل تلك الجهود الساعية للتصدي له ومحاربته.



3 ـ الاهتداء بقيمنا الإسلامية ونشر الوعي بموروثنا الثقافي، من خلال التأكيد على قيم التسامح والتماسك الاجتماعي والرفق واحترام الآخر والانتماء والولاء للوطن.



4 ـ التركيز على أنشطة وبرامج تسهم في إكساب الفئات المعرضة للعنف، المهارات التي تساعدهم على التعامل مع مواقف العنف في بيئاتهم الاجتماعية والوقاية منها.



5 ـ التركيز على إقامة حملات إعلامية توعوية تندد بخطورة ظاهرة العنف المجتمعي، تتناسب مع جميع أفراد وفئات المجتمع الكويتي.



6 ـ إجراء الدراسات الانتشارية والاستشرافية لرصد ظاهرة العنف المجتمعي، والأخذ بتوصياتها.



7 ـ تقديم التدخلات الارشادية والعلاجية، التي تسهم في وصول المجتمع الى أعلى مراتب الاستقرار الاجتماعي، مما يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع الكويتي.



8 ـ توظيف المقاييس والمؤشرات الدولية التي تمكننا من التعرف على فاعلية الجهود المبذولة وتقويمها.



وقالت انه تم تشكيل مجلس الادارة من:



٭ ابتسام القعود الرئيس.



٭ د.انوار الخرينج النائب الاول للشؤون العلمية والأبحاث والتدريب.



٭ د.جاسم ذياب النائب الثاني لشؤون ‏المسؤولية المجتمعية والخارجية.



٭ محمد الضويحي الامين العام.



٭ عضوية كل من: د.سلوى الجسار، ود.ملك ارشيد، ود.فيصل الخزيم، وسعاد العريفان، وصالح الثويني، وعذراء الرفاعي، وفاطمة شبيب، والانا ابوعيد، وشروق الصايغ، وعفاف الجاسم، وشريفة الشطي.



٭ امل الشلاحي امين السر.



٭ نوال الخالدي امين الصندوق.