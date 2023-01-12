عاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، الغائب عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة لخضوعه لجراحة في ركبته مطلع سبتمبر، إلى تمارين فريقه يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى منذ أكتوبر، بحسب ما أعلن ناديه.



ونشر «البيانكونيري» صورة ومقطع فيديو لحصته التدريبية على موقعه الرسمي، وشوهد اللاعب البالغ 29 عاما مع الكرة بين زملائه.



وكان بوغبا، بطل العالم 2018، خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي أوائل سبتمبر، ثم تعرض لإصابة جديدة أخرت شفاءه.



ولم يلعب بوغبا (29 عاما) أي مباراة رسمية منذ 19 أبريل الماضي عندما كان في صفوف مان يونايتد الإنجليزي.



وكان يمني النفس أن يساعده رحيله الصيف الماضي من مان يونايتد وعودته إلى يوفنتوس، في إعادة إطلاق مسيرته الاحترافية، لكنه أصيب قبل بداية الموسم مباشرة خلال مباراة ودية في يوليو.