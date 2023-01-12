عواصم ـ وكالات: أعلنت نقابات العاملين في المملكة المتحدة رفضها المشاركة في عملية إعادة النظر في الأجور، واصفة العملية بأنها «مهزلة تامة»، وذلك في اليوم الأخير للإضراب الاحتجاجي الذي نظمه العاملون في هيئة الصحة الوطنية بالبلاد.



وقالت النقابات إن عملية إعادة النظر في الأجور ليست مستقلة، وأعلنت أنها لن تمتثل لطلبات الحصول على أدلة لإدخالها في الحسابات المتعلقة بالدفع لعامي 2023 و2024، في ظل استمرار الخلاف مع الحكومة بشأن الاتفاق الخاص بالعام الحالي.



وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن موظفي الإسعاف أعلنوا إضرابا أمس مع تحذير المواطنين من توقع حدوث تأخيرات في حال احتاجوا لتلقي خدمات الطوارئ.



وتطالب المجموعات العمالية برفع الأجور بقدر أكبر، إلا أن الوزراء في حكومة ريشي سوناك يصرون على أنه يجب عليهم الالتزام بالتوصيات التي قدمتها الهيئة المسؤولة عن مراجعة أجور العاملين في هيئة الصحة العامة.



من جهة أخرى، أعلنت الشرطة البريطانية انها فتحت تحقيقا في أعقاب وصول طرد يحتوي على اليورانيوم ضبط في مطار هيثرو بلندن.



واكتشف عناصر الحدود الطرد خلال عملية بحث روتينية في 29 ديسمبر الماضي، وفق الشرطة.



وعثر على اليورانيوم في شحنة معادن خردة، ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان ذلك نتيجة «خطأ» حصل في الشحن بحسب هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي).



وقال قائد الشرطة ريتشارد سميث، في بيان نشرته وسائل إعلام بريطانية، «أود أن أطمئن الرأي العام إلى أن كمية المواد الملوثة كانت صغيرة جدا وبحسب خبراء لا تمثل تهديدا على الناس».



وأضاف «رغم أن تحقيقاتنا لاتزال مستمرة، تشير استنتاجاتنا لغاية الآن إلى عدم وجود رابط على ما يبدو بأي تهديد مباشر».



إلى ذلك، يعتزم ملك بريطانيا تشالز الثالث وزوجته كاميلا زيارة ألمانيا في الربيع، وفقا لما قالته مجلة «شتيرن».



وقال مصادر للمجلة الألمانية إن الملك وعقيلته يريدان زيارة برلين وهامبورغ في الفترة من 29 حتى 31 مارس المقبل. ويتردد أن هناك مباحثات بشأن زيارة مدينة أخرى بشرق ألمانيا.



في غضون ذلك قال متحدث باسم قصر باكنغهام إنه سيتم الاعلان عن خطط السفر الخاصة بالملك في الوقت المناسب.



وقالت صحيفة «لو بارزيان» إنه يتردد أن ألمانيا لن تكون المحطة الأولى في جولة الملك البريطاني الأولى في الخارج، مشيرة إلى أنه سيزور فرنسا، ويلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون.