تحث «ايكيا» عملاءها الكرام، الذين يملكون مرآة LETTAN وقد لحقها ضرر، التوقف عن استخدامها، والتواصل مع قسم خدمة العملاء لدى أقرب معرض لـ «ايكيا»، للحصول على قطع بديلة مجانية لتركيبات الحائط. وتضع «ايكيا» سلامة العملاء على رأس أولوياتها دائما ومن هذا المنطلق قررت سحب مرآة LETTAN تاريخ الإنتاج 2105 وما قبله «21 رمز للسنة و05 للأسبوع الذي تم فيه الإنتاج»، وذلك لغرض التصليح بعدما تبين أن القطعة التي تثبت المرآة بالحائط معرضة للكسر.



وتؤكد «ايكيا» أنها تعمل على تطوير منتجاتها باستخدام برنامج تقييم واختبار دقيق للمخاطر المحتملة، وذلك للتأكد من أنها تتوافق مع جميع القوانين والمعايير المعمول بها في الأسواق التي تباع فيها.



وعلى الرغم من ذلك، تنامى لعلمنا أن بعض التركيبات التي تثبت مرايا LETTAN بالحائط قد تعرضت للكسر، وقد أدى ذلك بدوره إلى سقوط بعض المرايا بشكل غير متوقع، لذلك نحث جميع العملاء الذين يملكون مرآة LETTAN وقد لحقها ضرر على التوقف عن استخدامها، والتواصل مع «ايكيا» للحصول على قطع بديلة جديدة لتثبيت المرآة بالحائط، وذلك من دون أي مقابل مادي.