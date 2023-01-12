أسامة دياب



أقامت الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات في مكتب البريد بالجابرية أول من أمس محاضرة ومعرض «طوابع تتويج الملكة اليزابيث الثانية 1953»، للباحث في العلاقات الكويتية - البريطانية وأمين سر الجمعية عيسى دشتي، بحضور الشيخة هالة بدر المحمد، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية د.عادل العبدالرزاق وأعضاء الجمعية وجمع من المهتمين.



في البداية، قال عيسى دشتي إن المحاضرة والمعرض ضمن أنشطة الجمعية لدعم أعضائها لعرض ما لديهم من مجموعات خاصة من طوابع لزيادة الثقافة حول هذه الهواية، وتحدث عن مناسبة تتويج الملكة اليزابيث الثانية عام 1953، وحفلها الذي كلف 4 ملايين دولار تقريبا، واستغرق الإعداد له 16 شهرا.



وأضاف دشتي أن أحد المتطلبات الأساسية لحفل التتويج كانت الطوابع وحينها تم إرسال دعوات إلى الفنانين في أوائل شهر مارس من أجل تسلم رسوم أو صور أو تصاميم لوجه الملكة لاستخدامها في تصميم طابع التتويج، لافتا الى أنه تم إعطاء الفنانين والمصممين الحرية الكاملة من قبل جمعية الطوابع الملكية.



وبين أن إدارة الخدمات البريدية ومدير دار سك العملة الملكية قامت بمقابلة أشهر مصورة واختيارها وهي دوروثي ايلدنج وأخذت الصورة التي التقطتها مع عمل بعض رتوش فنية على الصورة من قبل المصمم ادمون دولاك على أن تستخدم بشكل رسمي في المطبوعات الرسمية المختلفة بالمملكة، لافتا الى تقديم 76 تصميما لهذه المناسبة من قبل 28 مصمما، وبعد عمل الكثير من التعديلات والأخذ بالملاحظات على التصاميم المقدمة من الفنانين تم الاتفاق على اختيار 4 تصاميم مختلفة من قبل أربعة فنانين وترجع تصاميمهم إلى الفنان م.ك فارار بيل، والفنان إدغار جي فولر، والفنان مايكل غومان، والمصمم ادمون دولاك.



وحول تفسير ألوان الطوابع، أوضح دشتي أنها تحمل رسائل ومضامين متنوعة فاللون الأحمر القرمزي يدل على القيمة الأساسية للرسالة، أما الأزرق البحري فيدل على قيمة الرسائل الدولية، والأخضر الداكن المصفر أو الأزرق الرمادي تم طلبها من اتحاد البريد العالمي UPU لخدمات البريد المحدودة.



وقدم شرحا عن معاني ورموز تصميم طوابع التتويج ومنه الإطار النباتي المحيط بصورة الملكة بالطابع الأحمر القرمزي والتي تعبر عن السلام، أما النبتة الموجودة في الجهة السفلى اليسرى للطابع الأزرق البحري، فتشير إلى وردة النرجس البري وهي الوردة الوطنية لويلز حيث اعتمدت عام 1906، وباقة الورود بالطابع الأزرق الرمادي الداكن فهي ترمز إلى المملكة المتحدة، مبينا أن الختم الخاص بالمناسبة يحمل صورة رسم تاج القديس إدوارد، بالإضافة إلى جملة «long life the Queen» أي عاشت الملكة أو العمر المديد للملكة.