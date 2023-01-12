تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد دعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع، لحضور الدورة السادسة عشرة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدورة السابعة لمعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس 2023) واللذين سيقامان في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 20 ولغاية 24 فبراير المقبل.



وقد تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الدعوة خلال استقباله صباح امس بقصر السيف لسفير الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد د.مطر النيادي، وقد أعرب عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الدعوة الكريمة، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع الكويت بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



كما جرى خلال اللقاء بحث أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الشقيقين.