عبدالهادي العجمي



قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن فهد المطيري إن الوزارة بدأت في عملية إيداع مبالغ مكافأة الصفوف الأمامية في حسابات مستحقيها من العسكريين.



وقد أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مختصة للنظر في التظلمات الخاصة بمكافأة الصفوف الأمامية للعسكريين وذلك حرصا منه على حصول كل مستحق من الضباط وضباط الصف والأفراد على حقه في هذه المكافأة.



وستبدأ اللجنة المختصة في مباشرة أعمالها اعتبارا من الأسبوع المقبل، ويمكن التقدم بطلب التظلم من خلال موقع (سهل الحكومي/ وزارة الدفاع/ تظلمات الصفوف الأمامية) أو من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الأركان العامة للجيش kuwaitarmy.gov.kw (إدارة خدمة المواطن ـ تظلمات الصفوف الأمامية) والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة للنظر فيها من قبل هذه اللجنة.