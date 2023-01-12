أعلنت هيئة خدمات البريد الملكي البريطاني امس انقطاع بعض خدماتها بسبب هجوم سيبراني مفاجئ، وتعرضت خدمة إرسال الشحنات إلى الخارج لاضطراب كبير.



وقال البريد الملكي البريطاني إنه واجه اضطرابا شديدا في خدماته الدولية عقب ما وصفته بأنه «حادث إلكتروني»، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».



وأوضحت الشركة التي تعد، إحدى أكبر شركات البريد والطرود في العالم، في تحديث للخدمة على موقعها على الإنترنت «نحن غير قادرين مؤقتا على تقديم خدماتنا وإرسال البريد إلى وجهات خارجية».



ونصحت العملاء بالاحتفاظ مؤقتا بأي عناصر بريدية من أجل حل المشكلة.



وقال البريد الملكي إنه عمل مع خبراء خارجيين للتحقيق في الحادث، موجها بلاغا أيضا للمنظمين والسلطات الأمنية.