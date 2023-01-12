

حصل فيلم «ذا فيبلمانز» (عائلة فيبلمان) للمخرج ستيفن سبيلبرغ وفيلم الكوميديا السوداء «ذا بانشيز أوف إنشرين» (جنيات إنشرين) على أكبر الجوائز في حفل غولدن غلوب الثلاثاء.



وحصد فيلم «ذا فيبلمانز»، الذي يسرد قصة عشر سنوات من حياة سبيلبرغ، جائزة أفضل فيلم درامي في الحفل الذي حضرته كوكبة من النجوم في بيفرلي هيلز. وفاز فيلم «ذا بانشيز أوف إنشرين»، الذي يحكي قصة صديقين يقع بينهما خلاف على جزيرة ايرلندية، بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.



وستزيد الجائزتان من فرص فوز الفيلمين بجوائز الأوسكار المقرر الإعلان عنها في مارس.



وقال سبيلبرغ، الذي فاز أيضا بجائزة أفضل مخرج، إنه كان يخفي قصة فيلمه «منذ أن كان عمري 17 عاما».



وأضاف «عندما بلغت 74 عاما، قررت أنه من الأفضل أن أفعل ذلك الآن.. أنا سعيد حقا لأنني فعلت ذلك».



وكانت الأنظار تتجه أيضا إلى حضور أو غياب النجوم الذين دعوا إلى الحدث، لرؤية ما إذ كانت هوليوود مستعدة لعودة «غولدن غلوب».



وسجل حضور أسماء بارزة في المجال السينمائي، منهم المخرجان جيمس كاميرون وغييرمو ديل تورو الذي فاز فيلمه «بينوكيو» في فئة أفضل فيلم رسوم متحركة. وحضر على السجادة الحمراء أيضا الممثل براد پيت والمغنية ريهانا. إلا أن الحدث شهد غياب أسماء بارزة أخرى مثل الممثلة كيت بلانشيت، وفائزين آخرين بينهم كيفن كوستنر وزندايا وأماندا سيفريد.

باسيت أول ممثلة تفوز بـ «غولدن غلوب» لـ «مارفل»

لوس أنجيليس - د.ب.أ: أصبحت الممثلة الأميركية أنجيلا باسيت أول ممثلة تفوز بجائزة غولدن غلوب عن دور في فيلم من سلسلة أفلام مارفل.

وقد حصلت باسيت على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر». وحصل الممثل كي هواي كوان على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم « إيفريثيج إيفري ووير اوول ات وانس».