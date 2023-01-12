أحمد خميس



«ساعدوني الحقوني سيقتلني».. هكذا أبلغ وافد مصري عمليات «الداخلية» والتي على الفور أرسلت البلاغ لمخفر السالمية بسرعة التحرك للوقوف على صحته.



وفي التفاصيل، كما أفاد مصدر أمني لـ «الأنباء» بأن اتصالا ورد للعمليات يفيد بأن وافدا مصريا أبلغ عن تعرضه لمحاولة قتل وبه جروح في الرقبة، وبانتقال رجال أمن مخفر السالمية لمكان البلاغ شاهدوا الوافد ومعه شاهدان أقرا بمشاهدة الجاني (دومينيكاني) وهو يحمل مسدسا أثناء إخراجه السلاح الأبيض (سكين) من بين طيات ملابسه وقيامه بالاعتداء على الوافد بسلاح بأن صوبه على رأسه وهدده بإطلاق النار وأحدث جروحا في رقبته بالسكين. وأيضا شهدا بأن الجاني اعتدى عليه بالضرب وأصابه بجروح عديدة ومن ثم هرب الى نفس البناية وصعد الى شقته.



وأضاف المصدر: صعد رجال الأمن إلى شقة المدعى عليه وطرقوا الباب حتى فتحت والدته الباب وتبين أنها مواطنة وأبلغت رجال الأمن بأن ابنها قد هرب إلى جهة غير معلومة وبتفتيش غرفة الجاني وجد رجال الأمن ميزانا حساسا وأدوات يشتبه بأنها مواد مخدرة، بالإضافة الى أكياس فارغة ومادة خضراء اللون «كيميكال»، وعليه تم تسجيل قضية وإحالتها إلى المباحث.