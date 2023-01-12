أخيرا.. أصبح للكلاب غير المرغوب فيها بالأردن مأوى بعد أن فتحت عاشقة اقتناء الحيوانات، إيمان صبري، ملجأ في العاصمة عمَان لإيواء الكلاب الضالة ذات الاحتياجات الخاصة والتي سيكون مصيرها الهلاك إن بقيت في الشوارع.

فتحت إيمان الملجأ عام 2021 بالتعاون مع صاحب عيادة بيطرية في عمان.

ويعالج أطباء بيطريون الكلاب المصابة في هذه العيادة في البداية، ويتم إرسال تلك التي تعاني أوضاعا مرضية منهكة دائمة إلى الملجأ حيث تُقدم لها الرعاية المناسبة.

ويقول الطبيب البيطري رائد غرايبة، المتطوع في المأوى، إنهم يقدمون للكلاب خدمات مختلفة تشمل العلاج والطعام والماء، مضيفا أن الكلاب الضالة تتعرض للعديد من الحوادث بما في ذلك إصابة الناس أو السيارات أو إطلاق النار عليها.

وتقول إيمان، التي أوضحت أن المأوى الذي أسسته ممول ذاتيا، إنها تأمل في أن تتمكن من توسيعه لاستقبال مزيد من الحيوانات.

وأضافت مسؤولة المأوى "هلأ (الآن) بالنسبة الأردن صراحة فيه عندنا عدة ملاجئ، بس ما بنشوف انه إحنا وصلنا للمستوى العالمي والبروتوكول العالمي في التعامل مع الحيوان أو العناية بالحيوان. عندنا ملاجئ بس ملاجئ غير كافية بالنسبة للأعداد اللي عم تنقتل وعم بتتسمم وعم تضطهد بصراحة بالبلد. كل فترة عم بيشنو حملات ضد الكلاب، والحملات صراحة يعني تسميم للكلاب وطخ للكلاب فإحنا مش بحاجة لا لملجأ ولا ملجأين، إحنا بحاجة لملاجئ كثيرة بالبلد".