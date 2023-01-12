أكد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب أن الحكومة تولي أهمية كبرى لماراثون (دبي)، الذي سينطلق يوم الأحد، الموافق 12 فبراير المقبل، باعتباره أحد أبرز الأحداث الرياضية، التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن اللجنة المنظمة لماراثون دبي العالمي عقدت اجتماعا؛ لمناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالنسخة الجديدة للماراثون، باعتباره أحد أبرز الأحداث الرياضية، التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية.

وأضافت الوكالة أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات؛ لتعزيز التنافس وتسهيل مهمة المشاركين في السباقات، خاصة بعد أن تحول الحدث إلى مهرجان عالمي يستقطب عشرات الآلاف من داخل الدولة وخارجها.

وأشارت إلى أن السباق سيحظى بمشاركة قياسية بسبب الإقبال المتزايد من الجنسين، وأن التسجيل يتم بشكل سلس، وعلى العدائين الذين يتطلعون إلى المشاركة في ماراثون (دبي) زيارة موقع الحدث (dubaimarathon.org)، وأن التسجيل سيستمر حتى التاسعة مساء يوم 8 فبراير؛ للحصول على مكان على خط البداية للماراثون الكامل 42.195 كيلو متر، والسباق الجماهيري لمسافة 10 كيلو مترات، وسباق العائلات "المرح" لمسافة 4 كيلو مترات.

وناقشت اللجنة خط سير السباق، والذي روعي فيه أن يمر بأهم المعالم التراثية والحضارية والسياحية بإمارة دبي، إلى جانب مناطق التجمع ومواقف السيارات ومناطق توزيع الجوائز.