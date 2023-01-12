تعتزم تايلاند السماح بإنشاء أول بنك افتراضي في البلاد لتقديم الخدمات المالية في عام 2025، بهدف تعزيز المنافسة في السوق المصرفية وتسهيل الحصول على القروض وخفض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تاريت بانبيمارس مساعد محافظ البنك المركزي التايلندي القول إن البنك يعتزم إصدار 3 رخص لبنوك افتراضية خلال العام المقبل على أن تبدأ العمل في العام التالي، مضيفا أن حوالي 10 أطراف أعربت عن اهتمامها بتقديم طلبات للحصول على التراخيص.

وأشارت بلومبرج إلى أن تايلاند صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، أصبحت أحدث دولة في المنطقة تتبنى مفهوم البنوك الافتراضية، مع توسع شركات التكنولوجيا مثل آنت جروب وجراب هولدنجز في تقديم الخدمات المالية لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة. ورغم عدم وجود بنوك افتراضية مستقلة في تايلاند حاليا، فإن البنوك الحالية ومنها بانكوك بنك أكبر بنوك تايلاند وكاسيكورنبنك زادت استثماراتها ووسعت خدماتها المصرفية الرقمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والمدفوعات عبر الإنترنت.