تدرس ماليزيا وقف تصدير زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي ردا على القواعد الجديدة للاتحاد بشأن التصدي لعمليات قطع الغابات في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فضل الله يوسف نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير الزراعة والحاصلات قوله إن القواعد الأوروبية الجديدة تصرف يؤدي إلى غلق السوق أمام زيت النخيل وستناقش ماليزيا وإندونيسيا خيار وقف تصديره إلى الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن إندونيسيا هي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم وماليزيا ثاني أكبر منتج له.

وأضاف نائب رئيس الوزراء "هذا هو أحد الخيارات أمامنا لكن علينا مناقشة الأمر مع إندونيسيا"، مشيرا إلى أن التعاون الأقوى بين الدولتين مهم للتغلب على الحواجز التجارية والحملات السلبية ضد زيت النخيل.

وقال "سيكون لدينا صوت واحد أقوى إذا وضعنا أيدينا في يد إندونيسيا".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي وافقت دول الاتحاد الأوروبي على منع بيع المنتجات التي تتسبب في تدمير الغابات في المتاجر ومراكز التسوق الأوروبية. وتضم هذه المنتجات زيت النخيل والمطاط ولحوم الأبقار والكاكاو والقهوة وغيرها.