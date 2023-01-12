قال محافظ البنك المركزي الفلبيني فيليب ميدالا إنه ربما يتم تخفيف السياسة النقدية للفلبين، التي مازالت تدعم النمو، خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ميدالا قال في منتدى في مانيلا " سياستنا النقدية سيطرت على التضخم"، مضيفا أن صدمات الامدادت لم تصبح قوة زخم دائمة لزيادة الأسعار.

وأضاف" في ظل اقتصاد قوي بسبب انخفاض الطلب، دفعت الفلبين/ مقابلا ضئيلا / من أجل رفع الفائدة بهدف خفض التضخم.

وأوضح" خلال عام 2024، عندما يرتفع الطلب، نأمل أن يتم تخفيف السياسة النقدية بدرجة أكبر في ذلك الوقت".

وأشار إلى أن السلطات النقدية على استعداد للقيام بما هو لازم لخفض معدل التضخم إلى الهدف المستهدف.