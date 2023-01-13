نظم الأولمبياد الخاص الكويتي برنامج الكشف الصحي على الرياضيين من ذوى الإعاقة الذهنية بصالة مجمع البوليفارد، والذي اشتمل على أجراء الفحص على 150 لاعبا ولاعبة يمثلون المدارس والمؤسسات والجمعيات المعنية ولاعبي نادى الطموح الرياضي في البرامج الصحية التالية: صحة الفم والأسنان وصحة العيون والسمع والصحة النفسية بمشاركة نخبة من الاستشاريين والمتخصصين بالمراكز الطبية المختلفة.



وأقيم حفل افتتاح البرنامج بحضور الشيخة شيخة العبدالله الصباح ورئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي والمدير التنفيذي للشركة م.عبد المطلب معرفي ورئيس مجلس إدارة شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع عدوان العدواني والشيخة سهيلة الصباح ورئيس وأعضاء مجلسي إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي ونادى الطموح الرياضي ومسؤولي البرامج الصحية د.نادية ابل ود.يوسف العوضى ود.عبدالوهاب محمد ود.رويدا عرنوس.



وبهذه المناسبة، صرحت رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص هناء الزواوي أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار ترجمة البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص الذي يتضمن 8 برامج صحية تعنى بكافة تفاصيل الصحة البدنية والنفسية والذهنية للاعبين، وأكدت أهمية البرنامج في دعم قدرات لاعبينا وتهيئتهم لخوض منافسات الألعاب العالمية التي ستقام في برلين هذا العام، والتي يشارك فيها الأولمبياد الخاص الكويتي في يونيو 2023.



من جانبها، أكدت المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي، أن البرنامج استهدف الوقوف على الكفاءة الصحية والبدنية للاعبين لمنحهم نمط الحياة الصحي الذي يؤهلهم لممارسة رياضتهم بكفاءة عالية، وتقديم افضل ما لديهم في الاستحقاقات الرياضية محليا وخارجيا، موضحة انه تم استخراج جواز صحي لكل لاعب يتضمن خضوعه للكشف وبيان الحالة الصحية.



وأشارت إلى أن برنامج فحص اللاعبين هو أحد عناصر البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص الذي يشتمل أيضا على ملتقى العائلات الصحي والمجتمعات الصحية وتعزيز اللياقة البدنية بالإضافة إلى برنامج تأهيل المتخصصين في مجالات البرنامج الصحي من أطباء وممرضين ومتطوعين.