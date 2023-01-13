أكد مدير إدارة شؤون الهيئات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة فهد المطيري على سير العملية الانتخابية بسلاسة تامة، وقال لـ «الأنباء»: «سعداء بمعايشة العرس الديموقراطي الذي تشهده العديد من الأندية الرياضية». وأشار إلى ان اللجنة الانتخابية بنادي الجهراء استعانت بعدد من ممثلي «الهيئة» كدعم لوجستي لحسن سير العملية الانتخابية، وقد انتهت الفترة الصباحية دون أي مشاكل تذكر، والجميع متعاون، وهذا يدل على الوعي الكبير الذي يميز أعضاء الجمعية العمومية لنادي الجهراء ومرشحي القائمتين، وحرصهم على إنجاح اليوم الديموقراطي، فضلا عن التعاون المثمر والبناء من قبل ممثلي الهيئة وإدارة الفتوى والتشريع، واللجنة الانتخابية لنادي الجهراء، ووزارة الداخلية.



وأشار المطيري إلى التواجد المبكر لأعضاء الجمعية العمومية بالجهراء، وقد اتخذنا كل التحضيرات التي من شأنها الإسهام في نجاح الانتخابات، ونأمل أن تظهر الانتخابات بأفضل صورة ممكنة، وبما يعبر عن الوجه الحضاري للاخوة الرياضيين.