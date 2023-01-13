شريف حمدي



شهدت البورصة الكويتية تحسنا نسبيا خلال تعاملات الأسبوع الثاني من العام الجديد مقارنة بالأسبوع الأول، وذلك بتقلص تراجع السوق الأول مع زيادة الإقبال على اسهم السوق الرئيسي الذي لاقى كثير من أسهمه عمليات شراء حافظت للسوق بشكل عام على توازنه بنهاية التعاملات الأسبوعية.



وساهمت الجلسة الختامية امس في التراجع الطفيف الذي شهده السوق الأول بنهاية تعاملات الأسبوع، جراء التوسع في عمليات البيع التي جرت على سهم أجيليتي بتداول اسهم 36.9 مليون سهم بقيمة 22.6 مليون دينار.



وفي ظل الإقبال على الأسهم المتوسطة والصغيرة، حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت أول مكاسب بعام 2023 بنحو 55 مليون دينار بنهاية التعاملات الأسبوعية ليصل الإجمالي إلى 45.686 مليار دينار ارتفاعا من 45.631 مليارا في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.12%.

وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 42%، بمحصلة أسبوعية بلغت 221 مليون دينار بمتوسط يومي ارتفع إلى 44 مليون دينار، مقارنة بـ 155 مليون دينار بمتوسط يومي 38 مليون دينار الأسبوع الماضي، وكان لافتا ان أكثر الأسهم استقطابا للسيولة هي الأسهم القيادية وخاصة البنكية.



كما ارتفعت أحجام التداول بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 25%، بكميات 775 مليون سهم مقابل 617 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% بخسارته 4 نقاط ليصل إلى 7895 نقطة من 7899 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.



٭ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8% بمكاسب 47 نقطة ليصل إلى 5588 نقطة ارتفاعا من 5541 نقطة.



٭ حقق المؤشر العام ارتفاعا بنسبة 0.1% بمكاسب 9 نقاط ليصل إلى 7131 نقطة من 7122 نقطة.



وعلى مستوى ملكيات الأجانب في البنوك المحلية، فقد اتسمت تعاملات الأجانب بالهدوء خلال الأسبوع الثاني من العام الحالي، وذلك بالشراء في 3 بنوك هي الأهلي وبنك الكويت الدولي (KIB) ووربة، فيما تقلصت في 4 بنوك هي: بنك الكويت الوطني والخليج وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبوبيان، واستقرت في بنوك هي التجاري والأهلي المتحد وبرقان.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 11 الجاري، ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية بنهاية الأسبوع إلى 3.9 مليارات دينار من نحو 3.8 مليارات الأسبوع الماضي.

وتفصيليا، ارتفعت ملكية الأجانب في البنك الأهلي بنسبة 0.03% لترتفع إلى 1.3% بقيمة بلغت 7.7 ملايين دينار، وفي بنك الكويت الدولي (KIB) بنسبة 0.02% لتصل إلى 4.48% بقيمة 10.2 ملايين دينار، وارتفعت في بنك وربة بـ 0.02% لتصل إلى 5.12% بقيمة 24.1 مليون دينار.



وتراجعت في «الوطني» بنسبة 0.01% لتتقلص إلى 24.71% بقيمة 2.017 مليون دينار، وتراجعت كذلك في بيتك بنسبة 0.07% لتصل إلى 12.26% بقيمة 1.349 مليون دينار، كما انخفضت في الخليج بـ 0.01% بنسبة إجمالية حالية 17.26% قيمتها 169.1 مليون دينار.



كما تراجعت في بنك بوبيان بنسبة 0.06% بنسبة حالية 5.85% قيمتها 171.7 مليون دينار، واستقرت في التجاري عند 0.06% بقيمة 0.6 مليون دينار، وفي المتحد عند 0.37% بقيمة 2.6 مليون دينار، وفي برقان عند 17.68% بقيمة 130.2 مليون دينار.