

أسامة أبوالسعود



أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر، ان محافظة حولي تزخر بعدد من المراكز والمتاحف منها متحف بيت العثمان ومركز عبدالله السالم الثقافي، والذي حاز أخيرا جائزة «أوسكار المتاحف العالمية»، ما يجعلها متميزة في الجانب الثقافي.



واضاف الأصفر، في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح المعرض التراثي في متحف بيت العثمان مساء امس الأول بمنطقة حولي، «نحن في متحف بيت العثمان الذي يتكون من 3 متاحف وأنشئ عام 1947 ويعتبر رافدا من روافد السياحة والثقافة والتاريخ القديم للرعيل الاول الذي اسس الكويت».



وأكد محافظ حولي أهمية رعاية تلك المعارض الثقافية التي تعنى بالإنتاج الإنساني، مضيفا « نحن دائما نحث على الإيجابية وأن يكون الإنسان منتجا في بلدنا الغالي الكويت».



وتابع قائلا «نشاهد مجموعة أعمال تقوم على الصناعات البسيطة التي ترسي نوعا من الأخلاق والتهذيب للنفس»، متمنيا الخير للجميع والتقدم والازدهار لبلدنا الحبيب الكويت.



من جانبه، قال رئيس فريق الموروث الكويتي في متحف بيت العثمان أنور الرفاعي «نفتتح قرية العثمان التراثية تحت رعاية محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر والتي تمثل جانبا من الحياة اليومية لماضي الكويت وتصاحبها بعض الحرف اليدوية وبعض المقتنيات والأشياء التي كانت تباع في السابق وكذلك بعض الألعاب والفرق الفنية، وكلها مشاهد يومية من ماضي الكويت».



وتابع الرفاعي «مستمرون في هذا المعرض على مدى 4 أيام من الأربعاء حتى السبت من الساعة 4 عصرا حتى 9 مساء في متحف بيت العثمان، حيث يستمتع الزائر بالاطلاع على ماضي الكويت القديمة وهي نقرة العثمان، وكيف كانت الحياة بسيطة في ماضي الكويت وتراثها الجميل».



وأوضح ان متحف بيت العثمان افتتحه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد عام 2013 والذي اقامه مركز الكويت للعمل التطوعي برئاسة الشيخة امثال الأحمد وفريق الموروث الكويتي الذي أدار هذا المتحف على مدى 12 عاما، وهو فريق تطوعي من الشباب والشابات الكويتيين الذين استطاعوا أن ينقلوا هذا المبنى المتهالك وهو بيت عبدالله عبداللطيف العثمان الذي بني عام 1947 الى متحف يشار اليه بالبنان، ويعد من أكبر متاحف الخليج على مساحة 17 الف متر مربع ويحتوي على اكثر من 170 غرفة تحاكي ماضي الكويت العريق.



وأوضح أن المتحف ينظم العديد من الفعاليات التي تجذب الجمهور إلى مشاهدة هذه المقتنيات ونقيم معارض ومسابقات فنية وتراثية وزيارات لطلاب المدارس للتعريف بتاريخ الكويت وماضيها العريق.