أصدر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله قرارا بتعيين التالية أسماؤهم مساعدين لوزير الخارجية للإدارة المبينة قرين اسم كل منهم، وهم:



٭ السفير سالم غصاب محمد الزمانان ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربي.



٭ السفير بدر صالح عبدالله التنيب ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا.



٭ السفير حمد راشد عايض المري ـ مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.



٭ السفير سميح عيسى جوهر حيات ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا.



٭ السفير أحمد عبدالرحمن أحمد البكر ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي.



٭ الوزير مفوض نواف عبداللطيف سليمان الأحمد ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.



٭ الوزير مفوض تهاني راشد فهد الناصر ـ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي.



٭ الوزير مفوض عبدالعزيز سعود محمد الجارالله ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.



٭ الوزير مفوض أنس عيسى ماجد الشاهين ـ مدير مكتب التفتيش والتدقيق مساعدا لوزير الخارجية.