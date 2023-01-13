أصدر وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله قرارا بتعيين التالية أسماؤهم مساعدين لوزير الخارجية للإدارة المبينة قرين اسم كل منهم، وهم:
٭ السفير سالم غصاب محمد الزمانان ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
٭ السفير بدر صالح عبدالله التنيب ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا.
٭ السفير حمد راشد عايض المري ـ مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
٭ السفير سميح عيسى جوهر حيات ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا.
٭ السفير أحمد عبدالرحمن أحمد البكر ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي.
٭ الوزير مفوض نواف عبداللطيف سليمان الأحمد ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.
٭ الوزير مفوض تهاني راشد فهد الناصر ـ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي.
٭ الوزير مفوض عبدالعزيز سعود محمد الجارالله ـ مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية.
٭ الوزير مفوض أنس عيسى ماجد الشاهين ـ مدير مكتب التفتيش والتدقيق مساعدا لوزير الخارجية.