عاطف رمضان



دعا وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض المسؤولين، إلى وضع استراتيجيات لتطوير مرافق الموانئ الكويتية لأهميتها في ضمان تدفق السلع منها وإليها بصورة لا تتـــوقف، ورفع قدرتها في إدارة الأزمات المتوقعة والطارئة وفقا للمعايير العالمية.



وأكد الناهض، خلال جولة ميدانية قام بها في ميناء الشعيبة أمس، ضرورة تسريع جهود العمل للارتقاء بهذا المرفق الحيوي.



ووجّه مسؤولي الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ إلى النهوض وتطوير مرافقهما بما يستقيم مع مستهدفات خطة التنمية 2035، مشيرا إلى ضرورة البدء بوضع خطة موضوعية عملية تضمن النهوض بعمل مرفق الجمارك والموانئ في الكويت إلى الحدود التي تنسجم مع تحركات الدولة في إحداث تغيير جذري بكفاءة وتطور مرافقها الإستراتيجية والتي يأتي ضمنها موانئ الكويت وجماركها.



ولفت إلى أهمية مرفق الموانئ والجمارك عقب اندلاع جائحة كورونا وما ترتب عليها من إقرار خطط مناسبة تضمن تدفق البضائع والسلع إلى السوق المحلي، مؤكدا ضرورة أن تشمل الجهود المبذولة بهذا الشأن مراعاة الموقف التنافسي للموانئ الكويتية من خلال استجابتها لعوامل المنافسة من الموانئ الأخرى في المنطقة وإقرار تحديث عملي لإطارها العام يضمن تطويرها في المستقبل القريب.