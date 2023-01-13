حذّر أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين من الانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي ومطالبته دول الخليج بموارد تمويلية جديدة، مؤكدا أن ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان.



وقال الشاهين في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة: «لما كان للمال العام حرمة شرعية ودستورية وقسم أقسمناه على حمايته، أحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات أو أوامر صندوق النقد الدولي».



وأشار الشاهين إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر بيانا أمس يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 14 مليار دولار.



وجدد الشاهين تحذيره للحكومة من مغبة الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة بالمال العام وغير المنسجمة مع إرادة الشعب وممثليه باستعادة أموال الشعب المعطلة والمركونة هناك.



وشدد الشاهين على أننا «نحذر من ضخ أي أموال جديدة، ومن تمديد عملية استرداد الودائع المستحق استردادها ونحذر من التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة فيما يتعلق بفتح العمالة سواء ما يتعلق بالأشقاء في مصر أو دول أخرى».



وأكد الشاهين أن ضبط المال العام وإصلاح التركيبة السكانية خطان حمراوان وسياسة عامة مهمة لدى الشعب الكويتي، وهي شعارات رفعتها الحكومة، مضيفا «سنراقب حرفيا ويوميا مدى التزامها بتلك الشعارات وتطبيقها لها».