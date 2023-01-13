وجه النائب د. حمد المطر سؤالين إلى كل من وزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بشأن المصابين بمتلازمة داون. وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



ترتبط متلازمة داون عادة بتأخيرات في النمو الجسدي وصعوبات ومشاكل ذهنية خفيفة إلى متوسطة، وتزيد احتمالية إصابة أطفال متلازمة داون بأمراض عدة كأمراض الغدة الدرقية وارتجاع المريء والتهاب الأذن، ويتعين الحرص عليهم ومتابعة حالتهم بالتدخل المبكر منذ الطفولة والكشف القبلي عن أكثر الأمراض شيوعا، وتوفير الرعاية والاهتمام اللازمين، إضافة إلى التدريب المهني للمساهمة في تطوير النمو الكلي للطفل ذي متلازمة داون، حيث إن التعليم والرعاية المناسبين قطعا يحسنان من جودة الحياة للمصاب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المصابين بمتلازمة داون المسجلين في وزارة الصحة العامة حتى تاريخه.



2 ـ عدد من حصلوا على قرار تعليمي/ تأهيلي من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:



ترتبط متلازمة داون عادة بتأخيرات في النمو الجسدي وصعوبات ومشاكل ذهنية خفيفة إلى متوسطة، وعليه يتعين الحرص على المصابين بهذه المتلازمة ومتابعة حالتهم بالتدخل المبكر منذ الطفولة والكشف القبلي عن أثر الأمراض شيوعا، وتوفير الرعاية والاهتمام اللازمين إضافة إلى التدريب المهني للمساهمة في تطوير النمو الكلي للطفل ذي متلازمة داون، حيث إن التعليم والرعاية المناسبين قطعا يحسنان من جودة الحياة للمصاب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بعدد المصابين بمتلازمة داون من المواطنين والمقيمين كل على حدة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.



2 ـ هل يفتح ملف تعليمي وفحص طبي لجميع المصابين حال تسجيلهم في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية؟



3 ـ هل تعطى شهادات دراسية للمصابين في حال أنهوا المرحلة الابتدائية؟



4 ـ هل الدراسة ما بعد الابتدائية متوافرة لهم وتحديدا المرحلتين (المتوسطة والثانوية)؟