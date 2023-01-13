حيات: الصفقة ستساعد على تحسين المؤشرات المالية لـ «برقان»

خطوة إستراتيجية تخدم جهود البنك في إعادة تخصيص الأصول



أعلن بنك برقان على حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي لبيع حصته البالغة 51.8% في بنك بغداد إلى البنك الأردني الكويتي مقابل ١٢٥ مليون دولار، وبناء عليه، فقد استكمل بنك برقان موافقات جميع الجهات الرقابية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ البيع وإتمامه.



وقد كان بنك برقان قد وافق على شروط الصفقة مع المشتري، ومن المتوقع الآن أن يستكمل جميع الوثائق القانونية المطلوبة ويستوفي متطلبات سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وقد صرح مسعود حيات، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، قائلا: لقد تم اتخاذ قرار بيع حصة بنك برقان في بنك بغداد لضمان أفضل النتائج للبنك ولمساهمينا، وتخدم هذه الخطوة جهود البنك في إعادة تخصيص الأصول في إطار استراتيجيته، وهي إحدى الأولويات الرئيسية التي ستمكننا من التركيز أكثر على الكويت، السوق الأساسية لبرقان. وأضاف حيات: ستساعد هذه الصفقة على تحسين المؤشرات المالية لبرقان، من خلال حماية نسبة القروض المتعثرة بتجنب زيادة قدرها 60 نقطة أساس، فضلا عن تحسين نسب رأس المال بمقدار 70 نقطة أساس.