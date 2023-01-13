اختتمت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» مشاركتها في معرض «وظيفتي» في «أرينا مول 360»، والذي يعد أضخم معرض توظيف ينظمه القطاع الخاص في الكويت، تأكيدا للحرص على دعم الكوادر الوطنية الشبابية، وسعيا لاستقطاب أفضل الكفاءات الكويتية للعمل لديها.



وتحرص الشركة على التواجد في المعارض الوظيفية التي تنظمها العديد من الجهات، ويقوم فريق من الموارد البشرية في شركة «بيتك تكافل» باستقبال طلبات رواد المعرض والمهتمين من زواره، والرد على الاستفسارات التي تتعلق بأعمال الشركة، ومنتجات التأمين التكافلي.



وشهد المعرض مجموعة ندوات وورش عمل متنوعة واحترافية، في مجالات عديدة، مثل خدمة العملاء والتطوير المهني وأخرى متعلقة بتنمية القدرات العملية للمقبلين على سوق العمل.



وتعتبر «بيتك تكافل» أن المعارض الوظيفية فرصة مهمة، تتيح اختيار واستقطاب ذوى الخبرات، وتمثل نافذة للطلبة وحديثي التخرج، للاطلاع على الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة على مستوى السوق.



كما تعتبر المعارض فرصة للالتقاء المباشر مع العملاء، ومعرفة آرائهم وتصوراتهم في منتجات وخدمات الشركة، بالإضافة إلى تلقي مقترحاتهم للتطوير واستحداث المزيد من الخدمات، مع تعريف رواد المعرض بخدماتها ومنتجاتها، ما يحقق التفاعل والتواصل المباشر بين الشركة وعملائها، في سبيل الوصول إلى أفضل مستويات الأداء وجودة الخدمة، وفق استراتيجية عمل الشركة وخططها وبرامجها، لتحقيق أهدافها عبر أعمال وأنشطة واقعية مدروسة.