قتل وجرح عدد من ضباط وجنود الجيش السوري، إثر قصف مدفعي تركي استهدف نقطة عسكرية لهم في محيط مدينة عفرين شمالي محافظة حلب.



وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان عدد القتلى نتيجة القصف التركي لمواقعهم في قرية مياسة، ضمن مناطق انتشار الميليشيات الكردية والقوات السورية بريف عفرين ارتفع الى 3 جميعهم ضباط أحدهم برتبة لواء.



وأشار المرصد إلى أن القصف أدى لسقوط 4 جرحى بينهم 3 ضباط أيضا.



من جهته، أفاد موقع «عنب بلدي» بأن الجيش التركي استهدف نقاطا عسكرية لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) والجيش السوري في محيط عفرين. وكالة «نورث برس» ومقرها شمال شرقي سورية، قالت إن أربعة عناصر من الجيش بينهم ضباط أصيبوا بجروح، إثر قصف مدفعي تركي استهدف قرية مياسة جنوبي مدينة عفرين شمالي حلب.



وأضافت أن القصف التركي مصدره المدفعية المتمركزة في مركز البحوث العلمية بقرية ندة شرقي مدينة إعزاز، وعرف من بين المصابين ضابطان هما عمار تبشوري والمقدم زكوان بالإضافة لقائد سرية ومجند، بحسب الوكالة.