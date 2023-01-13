محمد الجلاهمة - منصور السلطان



أعـلـــن مـديــــر إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العقيد محمد الغريب أن القوة بدأت امس في عمليات ايداع مبالغ مكافأة الصفــوف الأمامية في حسابات مستحقيها.



ولفت الغريب في تصريح صحافي الى ان رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اصدر قرارا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات الخاصة بمكافأة الصفوف الأمامية، وذلك بناء على ما جاء في قرار الصرف لحصول كل مستحق على حقه، وعلى من يرغب في تقديم تظلم مراجعة رئيس لجنة تظلمات الصفوف الأمامية في قطاع الشؤون المالية والادارية بمبنى رئاسة قوة الإطفاء العام في منطقة عبدالله المبارك (غرب مشرف).