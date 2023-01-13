منصور السلطان - مبارك التنيب



عقدت اللجنة العليا للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعلاج وتأهيل المدمنين اجتماعها الدوري برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في قصر السيف امس الخميس وبحضور وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة د.أحمد العوضي، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي.



وشدد الخالد على جميع الفرق التنفيذية المنبثقة من اللجنة العليا بضرورة التعاون وتذليل التحديات والإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع وفق مؤشرات أداء يتم من خلالها تقييم تلك الخطط.



وشدد الشيخ طلال الخالد على ضرورة العمل الجاد والدؤوب لمواجهة هذه الحرب الشرسة التي تستهدف شباب الكويت ومستقبلهم، وتجفيف جميع منافذ تهريب تلك السموم إلى الكويت من خلال يقظة أبناء الكويت المخلصين العاملين في المنافذ البرية والبحرية، بالإضافة إلى رجال أمن المطار والإدارة العامة للجمارك.



وأكد أهمية دور الأسرة المحوري في حماية الأبناء من الانجراف إلى هاوية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، مشيرا إلى أن المحافظة على الكيان الأسري هو خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الآفة والتغلب عليها. ووجه لجنة علاج وتأهيل المدمنين لتوفير أفضل الكوادر الطبية المتخصصة لعلاجهم، وذلك بأحدث الوسائل مع توفير الخصوصية والسرية التامة. وتخلل الاجتماع استعراض تقارير لجنة مكافحة المخدرات وتجارتها ولجنة التوعية بمخاطر المخدرات ولجنة علاج وتأهيل المدمنين واللجنة القانونية والتشريعية وهي اللجان التنفيذية المنبثقة من اللجنة العليا.