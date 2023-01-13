أحمد خميس



«والله أوريكم راح اشتكي عليكم ياشريرين».. كلمات غاضبة قالها «ناعم» طرده ضابط مخفر في محافظة حولي.



مصدر أمني أبلغ «الأنباء» بأن فتاة دخلت الى المخفر بـ «شورت وفانيلة دون أكمام» لتسجيل قضية، وأثناء الحديث انتبه الضابط بأنها رجل وجهه مليء بالمكياج، فما كان من الضباط الا ان قال له: اخرج وروح البس وارجع بدون مكياج.



وأكمل: «الناعم» سمع الكلام ثم خرج لكنه ذهب الى الرقابة والتفتيش وقدم شكوى على الضابط الذي طرده من المخفر، وعليه اتصل ضابط في الرقابة للاستفسار عن سبب طرد الفتاة فقال له ضابط المخفر انه «رجل» يضع المكياج على وجهه.