حقق المنتخب العراقي فوزا كبيرا على نظيره اليمني ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 25) وذلك بعد فوزه بخماسية نظيفة، ليحافظ منتخب «أسود الرافدين» على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العُماني الذي حل في المركز الثاني ويتأهلان معا إلى الدور نصف النهائي.



تقدم المنتخب العراقي في الدقيقة 40 عن طريق مصطفى ناظم، قبل أن يضيف أمجد عطوان الهدف الثاني في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 74 سجل أيمن حسين الهدف الثالث للمنتخب العراقي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع بعد ذلك بدقيقة واحدة، فيما اختتم حسين علي خماسية العراق في الدقيقة 88.



وينتظر المنتخب العراقي المنتخب الوصيف في المجموعة الثانية التي ستقام جولتها الثالثة والحاسمة اليوم، حيث سيلتقي المنتخب الوطني مع البحرين فيما يلعب منتخب قطر مع الإمارات.



وكانت المواجهات السابقة بين المنتخبين قد شهدت تفوقا كاسحا للعراق، إذ سبق أن التقى الفريقان 19 مرة، فاز العراق في 16 منها، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة. وسجل أسود الرافدين 49 هدفا، في حين أحرز المنتخب اليمني 10 أهداف.