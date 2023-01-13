

ناصر العنزي



كلنا مع الأزرق اليوم في مباراته الحاسمة مع البحرين في ختام دور المجموعات بالمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25» على ملعب الميناء في البصرة، حيث يدخل في حسابات معقدة من أجل التأهل للمربع الذهبي عن المجموعة والتي تضم أيضا قطر والإمارات اللذين سيلتقيان في نفس توقيت مواجهة الأزرق والبحرين.



وتملك جميع الفرق فرصة التأهل، ويحتاج منتخبنا بنقاطه الثلاث الى الفوز بهدفين على البحرين للتأهل دون النظر الى نتيجة المباراة الثانية، وفوزه بهدف لا يضمن له التأهل اذا فازت قطر على الإمارات، او الفوز على البحرين بأي نتيجة مع خسارة أو تعادل قطر، والتعادل ايضا من صالح منتخبنا على ان تخسر قطر من الامارات، أما في حال الخسارة فسوف يخرج منتخبنا من البطولة لأن فارق المواجهات من صالح العنابي الذي فاز على منتخبنا بهدفين.



ولا شك ان الحسابات متشابكة ومعقدة وتمنح الفرصة لكل الفرق للعب من أجل التأهل، ولكن على منتخبنا الأزرق أن يلعب من أجل الفوز دون النظر الى نتيجة المباراة الأخرى.



ويدخل منتخبنا مواجهة الليلة بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا على الإمارات في المباراة الماضية قبل ان يخسر مباراته الأولى من قطر، ولمسنا من اللاعبين روح الاصرار والتحدي ونجحوا في تحقيق الفوز بهدف قاتل جاء في الوقت بدل الضائع أنصف منتخبنا بعدما قدم أداء بطوليا طوال المباراة، وقد استعد الأزرق بإشراف مدربه البرتغالي بينتو بكامل لاعبيه لمواجهة اليوم والتي تختلف كثيرا عن المباراتين السابقتين فإما تكملة المشوار أو الخروج من البطولة.



ومن المتوقع ألا يجري مدرب الأزرق تغييرا على تشكيلته الأساسية السابقة التي ضمت كلا من سليمان عبدالغفور وفهد الهاجري وخالد ابراهيم ومشاري غنام وحسن حمدان ومهدي دشتي وسلطان العنزي وفيصل زايد وعيد الرشيدي ومبارك الفنيني وشبيب الخالدي، ولكن المهمة اليوم ستكون أصعب من سابقتيها لقوة المنتخب البحريني حامل اللقب المتصدر بـ«6» نقاط، وترابط خطوطه وتفاهم لاعبيه، لذلك على منتخبنا الحذر من هجمات الخصم السريعة وقدرة لاعبيه على التسجيل.



وقد التقى منتخبنا مع البحرين في بطولة كأس الخليج التي انطلقت في 1970 في 19 مناسبة، فاز الأزرق 10 مرات، فيما فاز البحرين في 6 مباريات، وتعادلا ثلاث مرات.



إلى ذلك، قال مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي روي بينتو، خلال مؤتمر صحافي أمس إن مواجهة البحرين ستحفل بالكثير، ولدينا طموح كبير في المباراة المرتقبة، وعلينا أن نركز جيدا بعد فترة استعداد جيدة، مضيفا أن لديه مهمة جديدة وأمام لاعبي الأزرق فرص لتحقيق شيء جيد، ونحن مستعدون ونحتاج للتركيز. وأضاف أن الفريق يتطور، وأداءه يتصاعد، موضحا أنه سيحاول تقديم أداء مميز.