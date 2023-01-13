

ودَّع منتخب السعودية بطولة كأس الخليج العربي «خليجي زين 25» بخسارته أمام عُمان 1-2 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وتلقى منتخب السعودية ضربة موجعة بإصابة مدافعه قاسم لاجامي الذي لم يستطع إكمال اللقاء وخرج عند الدقيقة 10 من الشوط الأول وشارك حسين الصبياني بدلا منه.



تقدم منتخب عُمان في النتيجة بهدف أول خلال الدقيقة 34 عن طريق المنذر العلوي بعد كرة عرضية من جميل اليحمدي حولها بتسديدة مباشرة في مرمى السعودية.



ونجح تركي العمار في تسجيل هدف التعادل للمنتخب السعودي (41) بعد كرة «أسيست» من سميحان النابت داخل منطقة الجزاء وسط دربكة في خط دفاع عُمان.



وتألق إبراهيم المخيني حارس منتخب عُمان وحرم السعودية من فرصة تسجيل الهدف الثاني بتصديه المذهل لرأسية محمد مران القوية وذلك في الدقيقة 79. وأحرز حارب السعيد الهدف الثاني لمنتخب عُمان من خلال تسديده قوية من خارج منطقة الجزاء (83)، لينهي آمال «الأخضر» في التأهل للدور التالي. وبذلك تأهل منتخب عُمان إلى دور نصف نهائي «خليجي 25» محتلا المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالتساوي مع العراق المتصدر.