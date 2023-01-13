

‏اعترف المدير الفني لريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بأن فريقه كان بعيدا عن مستواه أمام فالنسيا في الدور نصف النهائي، لكن ذلك لم يمنعه من بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية. وقال أنشيلوتي: «أردنا بلوغ النهائي وهذا ما حققناه، هي لحظة مختلفة عن العام الماضي لكني أعتقد أننا سنقاتل بقوة للفوز بكأس السوبر». وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم كريم بنزيمة بهدف للنادي الملكي من ضربة جزاء (39)، ثم تعادل صامويل لينو لفالنسيا (46)، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها الريال لصالحه بنتيجة 4-3. وتنطلق مساء اليوم الجمعة المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني بلقاء سلتا فيغو وفياريال، وتستكمل المنافسات غدا السبت بلقاءات ريال بلد الوليد مع رايو فايكانو، وإشبيلية مع جيرونا، وأوساسونا مع مايوركا، وريال سوسييداد مع أتلتيك بلباو.



إيطاليا



يدرك نابولي المتصدر أن القمة المرتقبة ضد ضيفه يوفنتوس صاحب المركز الثاني اليوم في افتتاح المرحلة الـ 18 من الدوري الإيطالي قد تكون مفصلية في حلمه نحو لقب أول منذ العام 1990. ويلعب غدا كذلك كريمونيزي مع مونتسا، وإنتر مع هيلاس فيرونا. وودّع ميلان كأس إيطاليا بعد خسارته أمام تورينو 0-1 بعد التمديد ضمن دور الـ 16 للمسابقة.



فرنسا



تفتتح مساء غد السبت منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الفرنسي، حيث يلتقي لانس مع أوكسير، ومرسيليا مع لوريان، وليون مع ستراسبورغ.



وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد من الفوز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022 إلى بلاد الوصيف الفرنسي، فريقه باريس سان جرمان للعودة إلى سكة الانتصارات بالانتصار على أنجيه 2-0، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المحلي. وحرص لاعبو باريس على توديع بيليه، أسطورة الكرة البرازيلية برسالة أخيرة.



وارتدى لاعبو سان جيرمان وفي مقدمتهم ليونيل ميسي ونيمار دا سليفا، قميصا يحمل صورة بيليه، ومكتوب عليه «أبدي» أثناء الإحماء قبل خوض مباراة أنجيه.



وفي بقية اللقاءات، خسر أوكسير من ضيفه تولوز 0-5، وتروا من مرسيليا 0-2، وأجاكسيو من رينس 0-1، وفاز كليرمون فيران على رين 2-1، وتعادل نانت مع ليون سلبا، وبريست مع ليل بنفس النتيجة، ولوريان مع موناكو 2-2.