أعلن باحثون الأربعاء أنهم عثروا على بقايا أربعة أنواع من الديناصورات، أحدها ينتمي إلى نوع ميغارابتور، في واد بمنطقة باتاغونيا في تشيلي شهد اكتشاف أحفوريات بارزة كثيرة خلال العقد الماضي. وعثر على المتحجرات في سيرو غيدو، في وادي لاس تشيناس في جنوب تشيلي قرب الحدود مع الأرجنتين، ونقلت إلى مختبر العام الماضي. وقال الباحثون إنها تعود إلى أنواع ديناصورات لم يتم التعرف عليها قبلا في المنطقة. من جهته، قال مدير معهد أنتاركتيكا التشيلي (إيناخ) مارتشيلو ليبي، وهو في الفريق القائم على الاكتشاف، لوكالة فرانس برس «من المثير جدا من الناحية العلمية العثور على شيء لم يتم اكتشافه أو وصفه قبلا في وادي لاس تشيناس، حيث اعتدنا على العثور على بقايا أحفورية جديدة».



تعاون معهد «إيناخ» مع جامعة تشيلي وجامعة تكساس في المهمة الاستكشافية في الوادي الواقع على بعد 2800 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو. وحدد الباحثون بقايا أربعة أنواع من الديناصورات، أحدها من نوع ميغارابتور الذي ينتمي إلى عائلة الثيروبودات، بما في ذلك أسنان وقطع عظام.



وكان لهذه الديناصورات اللاحمة مخالب وأسنان صغيرة للتمزيق، وأطراف علوية كبيرة، ما وضعها، وفقا للبحث، في قمة السلسلة الغذائية في المنطقة التي سكنتها قبل فترة تراوح بين 66 و75 مليون سنة خلت، في نهاية العصر الطباشيري.