أثار بحث جديد يحمّل الطهي بالغاز الطبيعي المسؤولية عن نحو 12% من حالات الربو لدى الأطفال، جدلا حول المخاطر الصحية لأفران المطبخ، مع دعوات إلى تشديد القواعد ذات الصلة في الولايات المتحدة.

وقال معدو الدراسة إن نتائج أبحاثهم أشارت إلى ان نحو 650 ألف طفل أميركي ما كانوا ليصابوا بالربو لو أن منازلهم احتوت أفران طهو كهربائية أو تلك المستخدمة للطبخ بالتحريض، مقارنة بالتأثير الضار الذي تحدثه الأنواع التي تعمل بالغاز. إلا أن خبيرا شارك في الدراسة، أبدى شكوكا في شأن نتائجها وأكد أن الغاز لايزال صحيا أكثر من الطهو باستخدام الحطب أو الفحم، اللذين تشير الأرقام التقديرية إلى أنهما يتسببان بتسجيل 3.2 ملايين حالة وفاة سنويا جراء تلوث الهواء المنزلي بهما.

ونشرت الدراسة الأميركية التي عاينها متخصصون الشهر الفائت في مجلة «ذي انترناشونال جورنل أوف إنفايرنمنت ريسرتش آند بابلك هيلث».