

سماح جمال



كشف المنتج باسم عبدالأمير لـ «الأنباء» عن تحضيراته لمسلسل «حياة مثالية»، تأليف مريم الهاجري، إخراج سائد الهواري، بطولة: خالد أمين، فوز الشطي، أحمد ايراج، هند البلوشي، مرام البلوشي، أحمد باسم عبدالأمير، فهد باسم عبدالأمير، محمد العجمي، مريم الغامدي، فوز العبدالله.



ولفت عبدالأمير الى أن المسلسل دراما كوميديا اجتماعية تتناول عددا من القضايا الاجتماعية المعاصرة، مشيرا إلى أنه يحضر لمسلسل آخر هو «خواتي يا غناتي» ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وقال إنه هذا العام سيكتفي بعمل واحد للموسم الرمضاني المقبل.