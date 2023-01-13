‏رفضت الفنانة كارمن لبس وصف تصريحاتها عن صوت زميلتها سيرين عبدالنور وهي تلعب بطولة مسلسل «دور العمر» بـ «دس السم في العسل»، وأصدرت توضيحا لحقيقة رأيها في موهبة سيرين الفنية، وقالت إن زميلتها من المؤكد أنها فهمت كلامها بصورة صحيحة.



وتلقت كارمن رسالة عبر «تويتر» تقول: «ما حبيت كلامك عن سيرين دس سم على عسل، صوت سيرين مميز محدش وصل لربع نجوميتها ومسيرتها، خسارة كنت فاكراكي أفضل من كده»، وقامت لبس بالرد: «ما في سم أبدا بالموضوع، بالعكس أنا قلت إني حبيت كيف لعبت بصوتها بطريقة خدمت الشخصية السايكو اللي عم تلعبها، وسيرين أكيد فهمتني صح».



وقامت سيرين بإعادة مشاركة تغريدة كارمن، ووضعت تعليقا أيقونة «قلب أحمر» لتغلق باب الشائعات حول وجود خلافات بينهما.



يذكر أن أحداث مسلسل «دور العمر» تدور في عشر حلقات، من تأليف ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة: سيرين عبدالنور، عادل كرم، طلال الجردي، ونوال كامل.