

غادر البلاد متوجها إلى جدة وفد المنتخب الوطني، للمشاركة في بطولة المملكة العربية السعودية للتجديف داخل الصالات (الآرجوميتر) التي ينظمها الاتحاد السعودي للتجديف بمشاركة لاعبين ولاعبات من المملكة.



ويضم الوفد 3 لاعبين هم: محمد السبتي ويوسف العبدالهادي وأحمد الزنكي، فيما أكد رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي أحمد الفيلكاوي أهمية مشاركة لاعبي الكويت في هذه البطولة لكونها تساهم في فتح المجال بتوسيع قاعدة الاهتمام والتشجيع لمن يمارسون رياضة التجديف بشكل عام ولتكون جزءا من مجتمع التجديف في المملكة بشكل خاص، مضيفا ان مشاركة المنتخب الكويتي تعزيز فرص الاحتكاك للاعبي المنتخب مع أشقائهم في المملكة، كما انها تعزز مجالات التعاون والعلاقات المتميزة مع الاتحاد السعودي للتجديف الذي يحرص دائما على إثراء البطولات الخليجية والعربية والدولية التي ينظمها النادي البحري من خلال مشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي بشكل واسع ومميز.