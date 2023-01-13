

تستأنف لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي جولاتها لبطولة الكويت للزوارق السريعة للموسم الحالي والتي تنظمها تحت رعاية رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، حيث ستنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة لفئاتها الثلاث بدءا من الساعة 10 صباحا في المنطقة البحرية للمارينا كريسنت في شارع الخليج العربي بالسالمية وستختتم الساعة 3 عصرا حيث مراسم التتويج.



وكانت الجولة الأولى قد أقيمت في 9 ديسمبر الماضي وحقق فيها المتسابق المخضرم أحمد سليمان الفصام ومساعده ناصر بدر الفصام المركز الأول في فئة الكلاس P للزوارق من 19 إلى 25 قدما، والمتسابق خالد فاضل كرم ومساعده عادل الشريدة المركز الأول في فئة الكلاس N للزوارق من 27 إلى 32 قدما، وتأجل سباق فئة الكلاس B للزوارق من 21 إلى 27 قدما بسبب الأحوال الجوية، فيما أقيمت الجولة الثانية يوم 6 يناير الجاري وحقق فيها البطل العالمي بدر مرزوق الدوسري ومساعده محمد حمد العيسائي في المركز الأول في فئة الكلاسP، وحقق أحمد سليمان الفصام ومساعده برجس أحمد الجبر المركز الأول في فئة الكلاس B للزوارق من 21 إلى 27 قدما وحقق المتسابق محمد تركي جمعة ومساعده سالم بريك الهاجري المركز الأول في فئة الكلاس N فيما استطاع ناصر فيصل الخضرا ومساعده مشعل عبدالله المسباح تحقيق المركز الأول في السباق المؤجل من الجولة الأولى لفئة B.



من جانبه، أشار رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي علي الشمالي إلى أن البطولة تقام وفق منظومة الاتحاد العالمي وبدعم كامل من الهيئة العامة للرياضة وانها تحظى بمشاركة واسعة من المتسابقين. وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العام للرياضة والجهة المستضيفة وهي شركة إيكاروس المتحدة للخدمات البحرية، إلى جانب التعاون الذي قدمته شركة المشروعات السياحية وشركة البوم مارين وإدارة خفر السواحل، وإدارة الطوارئ الطبية وقوة الإطفاء العام ووسائل الصحافة والإعلام، كما أشاد بالاهتمام الكبير الذي أولاه مجلس إدارة النادي ومن قبل رئيس النادي والأب الروحي للرياضات البحرية اللواء فهد الفهد ونائبه م.أحمد الغانم وأمين السر العام خالد الفودري، والجهود الكبيرة التي تبذل من قبل أعضاء اللجنة التنظيمية ولجنة الحكام.