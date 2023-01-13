عقد مكتب المجلس اجتماعا أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.



وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، وأمين سر المجلس أسامة الشاهين ومراقب المجلس د.عبدالكريم الكندري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.



من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس كلا على حدة سفير الكويت لدى جمهورية مالطا د.فيصل المطيري، وسفير الكويت لدى جمهورية السودان د.فهد الظفيري.



كما استقبل السعدون سفير جمهورية بنين لدى الكويت مودجايدو سومانو إيسوفو.