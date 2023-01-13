منصور السلطان ـ محمد الجلاهمة



وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد باعتماد الموافقات المطلوبة لصرف المستحقات المالية لجميع المشاركين في انتخابات مجلس الأمة (2020) والانتخابات التكميلية (2020) وذلك للعاملين (العسكريين والمدنيين) بعد التعاون والجهود المثمرة التي تم بذلها من قبل قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة مع كل قطاعات الدولة بهذا الشأن.

من جهة أخرى، اعلنت قوة الإطفاء العام عن بدء عمليات إيداع مبالغ مكافأة الصفوف الأمامية في حسابات مستحقيها.



