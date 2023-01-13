أسامة أبو السعود



أعلن وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، انه وبناء على تعليمات وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بسرعة صرف بدل الإجازات للموظفين المستحقين، قامت وزارة العدل بتحويل مبالغ بدل الإجازات لغالبية موظفي الوزارة المستحقين للبدل وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية.



وأشار القلاف في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان الوزارة بصدد الانتهاء من الصرف لبقية الموظفين المستحقين حيث ستدخل المبالغ في حساباتهم البنكية قريبا.



وأكد القلاف حرص وزارة العدل على منح الموظفين حقوقهم العادلة وفق اللوائح والقوانين المعمول لها، مشيدا بدورهم الرائد وجهودهم الكبيرة في خدمة المراجعين والتسهيل عليهم.