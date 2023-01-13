ارتفع عدد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار في اليونان خلال عام 2022 بنسبة حوالي 25% بالمقارنة مع العدد الذي تم تسجيله في عام 2020، بحسب ما ورد في بيانات سنوية بشأن حوادث الانتحار التي تم الإبلاغ عنها وتحليلها بواسطة مرصد "كليماكا" لحوادث الانتحار.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية بأن العدد الإجمالي لحالات الانتحار التي تم الابلاغ عنها في عام 2022 اقترب من 600، حيث أشار المحللون إلى أن هذا الرقم يتوافق في الواقع مع تسجيل ما لا يقل عن حالتي انتحار يوميا، بالنظر إلى أن حالات الانتحار عادة ما لا يتم الإبلاغ عنها بشكل عام حول العالم.

وجاء في التقرير أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار كانوا من الذكور، بنسبة 78%، بينما شكل النساء نسبة 22% من حالات الانتحار. أما من حيث الفئة العمرية، فقد سجل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أكبر عدد من حالات الانتحار، بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى بين السكان.

ويظهر عدد حالات الانتحار بين الشباب بشكل عام (أي من تزيد أعمارهم عن 20 عاما)، اتجاهات متزايدة بالمقارنة مع الأرقام التي تم تسجيلها في .2021

أما من حيث المناطق، فقد تم تسجيل أكبر عدد من حالات الانتحار خلال عام 2022 في جزيرة كريت، بواقع 17% من إجمالي العدد، تليها مقدونيا الوسطى.