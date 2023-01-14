منصور السلطان

كرم رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد واللواء جمال بدر ناصر نائب الرئيس لقطاع المكافحة صباح يوم أمس الخميس اللجنة المنظمة والقائمين على تمرين شامل 8 من منتسبي القوة بمبنى الرئاسة في منطقة مبارك العبدالله الجابر، ونقل الفريق المكراد تحيات واشادة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد على الجهود المبذولة من منتسبيي القوة للتحضير والتجهيز للتمرين، والذي تطلب الكثير من العمل والجهد.

وحث الفريق المكراد القائمين على التمرين للاستمرار في بذل الجهد و العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التمرين الذي لقي اشادة من جميع المراقبين والمعنيين في مجال إدارة الأزمات والكوارث وحماية الأرواح والممتلكات .

حضر التكريم عدد من قيادات وضباط قوة الإطفاء العام .