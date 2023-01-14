القاهرة - ناهد امام



ثمنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سرعة استجابة د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لمطالب أسر المصريين بالخارج، حول تعديل مواعيد امتحانات«أبناؤنا في الخارج».



وأوضحت وزيرة الهجرة انه في إطار تنسيق الجهود لخدمة المصريين بالخارج، فقد استجابت وزارة التعليم بشكل سريع لمطالب أسر «أبناؤنا في الخارج»، حيث تقرر مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب على المنصة لأداء الامتحانات الإلكترونية (السبت الموافق 14 يناير 2023)، حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.



وأضافت أن وزارة التربية والتعليم حرصت على مد عدد الساعات المسموح فيها بالدخول للمنصة، للسماح بدخول الطلاب - من أسرة واحدة - الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، بالتبادل على فترات، ما يمكنهم من إتمام الامتحانات.



وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة التربية والتعليم خصصت مجموعة للتواصل عبر تطبيق «تليجرام»، لاستقبال أي شكوى أو استفسار من الأسر المصرية بالخارج، فيما يتعلق بامتحانات «أبناؤنا في الخارج»، وذلك عبر الرابط:



‏https://t.me/+S88PkzotECoxNWNk



ولفتت إلى أنه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارة التربية والتعليم، وسيتم الإعلان لاحقا عن أي إجراءات يتم اتخاذها لصالح أبناؤنا الطلاب فيما يخص امتحانات أبناؤنا في الخارج وفقا للتقارير التي سترد إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال المنصة الرسمية لـ«أبناؤنا في الخارج»، عبر الرابط:



‏https://sabroad.emis.gov.eg/News/Post/15

وأكدت السفيرة سها جندي أن هناك متابعة مستمرة وتنسيقا دائما مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل مشكلات المصريين بالخارج والأولاد استجابة لمطالبهم، انطلاقا من استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين حول العالم.