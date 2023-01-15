ثامر السليم



أكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د. محمد دهيم الظفيري ان العمادة تتابع عن كثب إنجاز مباني الإسكان الطلابي والإدارة التابعة لها وكذلك المنشآت الرياضية للاستلام في أقرب وقت ممكن، موضحا أن هذه المباني والتي تعنى بالطالب الجامعي تم تجهيزها على أحدث تصاميم معمارية لتواكب احتياجات الطلبة وتكون متنفسا لهم داخل الحرم الجامعي.



واشار الى ان العمادة مستعدة للانتقال من المبنى الحالي في الشويخ إلى المبنى الإداري الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) بموعد أقصاه نهاية يناير الجاري، مؤكدا أن إدارات العمادة المختلفة قامت بعدد من الزيارات إلى المبنى الإداري الجديد للوقوف على آخر الاستعدادات للانتقال النهائي.



وأضاف د.الظفيري بأنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لعمل خطة عمل للانتقال التدريجي لإدارات عمادة شؤون الطلبة الستة، موضحا أن جميع إدارات العمادة سيكون لها أماكن مخصصة في المبنى الإداري الجديد، حيث تم تخصيص جناح خاص لكل إدارة.



وأوضح د.الظفيري أن الإدارة الجامعية حرصت على الانتقال خلال الفترة الحالية ليكون الجسد الإداري في مكان واحد داخل الحرم الجامعي، مثمنا جهود جميع العاملين للقيام بعملية الانتقال بكل سلاسة ويسر.