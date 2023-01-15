

ثامر السليم



أعلن عميد القبول والتسجيل بالإنابة بجامعة الكويت د.عبدالله الهاجري ان ادارة الخريجين بعمادة القبول والتسجيل ستقوم بتوزيع شهادات الخريجين بمسرح الشيخ عبدالله الجابر بالشويخ في الفترة من 18 الى 25 الجاري، مشيرا الى انه سترسل إلى الطلبة الخريجين رسائل نصية بالموعد المخصص لتسلم الشهادة ضمانا لحسن التنظيم وسرعة التسلم.



وأشار الى أن اليوم الأحد سيتم إلغاء تسجيل المقررات التي لم يجتازوا متطلباتها في الفصل الأول، وتخفيف الأعداد في قوائم الانتظار مع ضرورة مراجعة الجداول الدراسية بعد هذا التاريخ للتأكد من المقررات المسجلة.