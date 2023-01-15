

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي قرارا وزاريا بشأن إشهار الجمعية الكويتية للزراعة المائية، والذي نص على: تُشهر الجمعية الكويتية للزراعة المائية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



كما أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي قرارا وزاريا بإشهار الجمعية الكويتية للإبل وموروثها الشعبي، والذي نص على: تُشهر الجمعية الكويتية للإبل وموروثها الشعبي لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



وأصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي قرارا وزاريا بإشهار الجمعية الفلكية الكويتية، جاء في نصه: تُشهر الجمعية الفلكية الكويتية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.